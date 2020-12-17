غسان سلامة: ‏هنيئا لليبيا على اعتماد سعر صرف موحد للدينار

وجه المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة رسالة تهنئة إلى الشعب الليبي على قرار توحيد سعر الصرف.

وقال سلامة في تغريدة عبر “تويتر” رصدتها “الساعة 24”: “‏هنيئا لليبيا التي تمكنت اليوم، على الرغم من الخلافات والعراقيل، من جمع مجلس إدارة مصرفها المركزي للمرة الأولى منذ سنوات ومن اعتماد سعر صرف موحد للدينار”

وتابع: “لن أكتم بالمقابل حرقة اللبناني الضائع بين ٥ أو ٦ أسعار مختلفة لعملته الوطنية المتهالكة، أوليسه يستحق قرارا مماثلا ينهي حيرته؟”.

وقرر مجلس إدارة المصرف المركزي، أمس الأربعاء، تعديل سعر الصرف بواقع 4.48 دينار لكل دولار، وذلك لكافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية، على أن يبدأ العمل بهذا التعديل اعتبارا من 3 يناير 2021.