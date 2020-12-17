تعيين الزيمبابوي «راسيدون زينينجا» منسقًا للبعثة الأممية في ليبيا

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الأربعاء، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس عيّن دبلوماسيًا افريقيا من زيمبابوي وهو «رايزيدون زينينجا» ليكون منسقًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأضاف دوجاريك، حسبما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن «جوتيريس أعلن اليوم تعيين ريزيدون زينينجا من زيمبابوي في منصب الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا». ويتعين على الدبلوماسي الإفريقي العمل كمنسق يومي تحت سلطة الممثل الأممي الخاص إلى ليبيا بعد تمكن ضغوط الولايات المتحدة من تقسيم قيادة البعثة إلى منصبين.

ويأتي ذلك مباشرة بعد موافقة مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، على تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى ليبيا والنرويجي تور وينسلاند مبعوثا للأمم المتحدة للشرق الأوسط. حيث سيحل سابع مبعوث أممي ملادينوف محل غسان سلامة، الذي تنحى عن المنصب ذاته في مارس لأسباب صحية.