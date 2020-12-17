ناصف الفرجاني: تركيا تستعد للقتال دون انتظار نتائج الحوار الليبي

قال ناصف الفرجاني المحلل السياسي أمس الأربعاء، إن تركيا لم تنتظر نتائج الحوار الليبي بل واصلت استعدادها خلال الأيام الماضية بنقل أسلحة نوعية متطورة منها المدفعية الموجهة وتجهيز قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” بشتى أنواع التقنيات العسكرية وطائرات إف 16.

وأشار الفرجاني إلى الأطماع التركية في السيطرة على أقصى الجنوب الليبي، بعد التحشييد في قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” ونقل طائرات حديثة تهدف للوصول إلى أقصى مدن الجنوب مع الحدود التشادية السودانية.

وتابع أن تركيا مستمرة في تحدي قرارات المجتمع الدولي بالإعلان رسميا على لسان وزيري الخارجية والدفاع بالاستمرار في دعم المليشيات التابعة للوفاق وإجراء تدريبات في مجالات عسكرية مختلفة.

ولفت أن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان يعمل على توطين قواته في ليبيا من خلال فرض واقع سياسي على البلاد، والعمل على تغيير الديمغرافيا لتأمين السيطرة على المناطق في الغرب الليبي.

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