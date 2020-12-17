الزبيدي: المناورات التركية تهدف للانقضاض على سرت والسيطرة على المنشآت النفطية

توقع المحلل السياسي الليبي محمد الزبيدي، ، اشتعال الحرب في الأيام المقبلة لاستكمال ما وصفه بالمخطط التركي.

وأوضح الزبيدي في تصريح صحفي أن عدد كبير من الضباط الأتراك وصل إلى ليبيا مؤكدا أن أنقرة

ترى في ليبيا الملاذ الأخير بالمنطقة العربية.

وأضاف الزبيدي أن المناورات التركية واستمرار التجهيزات واستعدادات المليشيات السورية الموالية لأنقرة، هي تحشييد واضح للانقضاض على سرت والسيطرة على المنشآت النفطية.

وتابع أن الأتراك لم يتبق لهم مكان يقدرون استغلال موارده النفطية إلا ليبيا بعد مقاومتهم في الشمال السوري.

وذكر أن تركيا ترى في ليبيا نقطة لدعم الإسلام السياسي في مصر وتونس ومالي والنيجر مما يخدم أجندتها.

وتابع أن أنقرة تهدف للبقاء في ليبيا للأبد لتمرير اتفاقية الحدود البحرية مع حكومة الوفاق وتهديد الملاحة في شرق المتوسط، وفي سبيل ذلك حصلت تركيا على ما يتجاوز 35 مليار دولار من المصارف الليبية وتعويضات السراج عن الشركات التركية في البلاد.

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