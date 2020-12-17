المصباحي: تركيا تنفذ مناورات عسكرية استعدادا لمعركة ضد الجيش تهدف لاحتلال المدن الليبية كافة

قال محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، أمس الأربعاء، إن ما يحدث الآن هو مناورات عسكرية تركية في الخمس وهبوط العديد من طائرات الشحن في الوطية ومصراتة استعداد لمعركة كبرى ضد الجيش الليبي واحتلال كافة المدن.

وأضاف المصباحي في تصريحات صحفية أن تركيا جمعت أعضاء حكومة الوفاق غير المعتمدة خلال الأيام الماضية في إسطنبول لتوحيد صفوف المليشيات من أجل حرب مقبلة.

ونبه إلى تحركات وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش إلى قطر وتركيا لعقد اتفاقيات من أجل جلب السلاح والعتاد والاستعداد لخرق مسار 5+5.

ولفت إلى أن تركيا كانت تهدف من المبادرات المختلفة إلى كسب الوقت لإعادة حشد قواتها في ليبيا.

وشدد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا على أن تركيا جاءت لاحتلال ليبيا والبقاء لجعلها نقطة انطلاق لتهديد وابتزاز أوروبا بالإرهابيين واللاجئين القادمين من أفريقيا.

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