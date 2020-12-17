المحجوب: الجيش ملتزم بكل ما وقع عليه من اتفاقيات دولية بشأن الجانب الاقتصادي

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب، أمس الأربعاء، إن الجيش ملتزم بكل ما وقع عليه من اتفاقيات دولية خاصة بالجانب الاقتصادي وأهمها إعادة فتح النفط.

وأضاف المحجوب في تصريح صحفي إن الجيش مستمر في ما اتفق عليه، وعازم على تنفيذه حتى فتح الطرق وبقية الإجراءات الخاصة بالمسار العسكري جاهزة في انتظار الطرف الآخر للبدء في التنفيذ.

وأردف أنه تم تبليغ البعثة الأممية باستعداد الجيش ، لتفعيل أي شيء يحقق الاستقرار ومطالب الليبيين والالتزام بها رغم محاولات العرقلة التي يحاول البعض تنفيذها.

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