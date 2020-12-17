“الرقابة على الأغذية” فرع مصراتة تخالف مطاعم جامعية

قام مفتشو مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية -فرع مصراتة- متمثلاً بقسم الرقابة الداخلية يرافقهم رجال الحرس البلدي بجولة تفتيشية استهدفت أماكن تجهيز الوجبات “الكافيتريات” في كلية الآداب وكلية التقنية الطبية مصراتة، للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وسجل فريق التفتيش ملاحظات عدة ومخالفات، منها عدم الالتزام بالزي الموحد للعمال ولا وجود لشهائد صحية لبعضهم فيما لا تتبع الأماكن أي برنامج لمكافحة الحشرات .

كما رصد المفتشون عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا وقلة النظافة العامة ورداءة واضحة في الأرضيات والجدران ولا تنظيم للمخازن.

وذكر الفرع أنه بعد انتهاء الجولة ورصد المخالفات تم اتخاذ الاجراءات الضبطية لتنفيذ كافة الملاحظات وإعطاء بعض التعليمات والإرشادات الصحية بالخصوص لتلافي كل هذا الإهمال للحفاظ على سلامة الطلبة والطالبات وصحتهم.

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