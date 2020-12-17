احويلي: التحدي الأهم للمبعوث الجديد هو استعادة ثقة الليبيين في الأمم المتحدة

قال عبد القادر أحويلي، عضو ما يسمى بمجلس الدولة إن التحدي الأهم أمام المبعوث الجديد هو استعادة ثقة الليبيين في الأمم المتحدة.

وأضاف احويلي في تصريح صحفي أن في ليبيا يتم التعامل بقاعدة أن المبعوث السابق أفضل من الجديد، لأنه مع مجيء المبعوث السادس غسان سلامة أملنا خيرا في استعادة الثقة بالمنظمة الدولية وبعثتها في ليبيا، لكن هذا لم يحدث.

وتابع احويلي أن أن الحوار السياسي سوف يستمر في الوقت الراهن، مضيفا أنه قد يتم التوافق عبر ما سيتم تشكيله من لجان قانونية على قاعدة دستورية، تمهد لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدد لها نهاية العام القادم، مع بقاء الأجسام السياسية الراهنة.

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