الخمس.. جولة تفتيشية على محلات “سوق الخميس”

واصل مفتشو مكتب الرقابة الداخلية فرع الخمس جولتهم التفتيشية بالاشتراك مع جهاز الحرس البلدي ضحية “سوق الخميس” الخمس، التي استهدفت المحلات وأسواق المواد الغذائية.

تأتي الحملة استمراراً للجولات التفتيشية التي تهدف لصحة وسلامة المواطنين وحصولهم علي غذاء صحي وآمن -حسب المكتب الإعلامي للمكتب الذي أضاف أن الجولة أسفرت عن رصد مخالفات عدة منها عدم وجود شهائد صحية للعاملين -وعدم وجود تراخيص لبعض المحلات، كما تم ضبط مواد غدائية ومواد تنظيف منتهية للصلاحية وأخرى تحتوي على ألوان محظورة.

وقام فريق التفتيش بإبداء الملاحظات و التنبيه على ضرورة التقيد بها والالتزام بالاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات الضبطية من قبل جهاز الحرس البلدي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية