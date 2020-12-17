وول ستريت جورنال: “أبوعقيلة” مشتبه ليبي ثالث في تفجير لوكربي

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن “مصدر مطلع” قوله إن من المتوقع أن تكشف الولايات المتحدة الأميركية قريباً عن توجيه اتهامات جنائية ضد مشتبه به آخر في تفجير رحلة طائرة بان أم الأميركية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عام 1988، والذي راح ضحيته 270 شخصاً معظمهم أميركيون.

وعرفت صحيفة وول ستريت جورنال المشتبه به، باسم “أبو عقيلة محمد مسعود”، وقالت إنه مسؤول في المخابرات الليبية ومحتجز في ليبيا وسيتم ترحيله إلى الولايات المتحدة الأميركية لمحاكمته.

وأضافت الوكالة إلى أن القضية، التي سيتم الكشف عنها في الأيام المقبلة، ستكون المرة الثانية التي يشرف فيها وزير العدل الأميركي “وليام بار” على توجيه اتهامات فيما يتصل بالتفجير، فخلال فترته الأولى في المنصب خلال ولاية الرئيس جورج بوش الأب، وجهت الوزارة اتهامات إلى ضابطين بالمخابرات الليبية – هما عبد الباسط علي المقرحي والأمين خليفة فحيمة- بتهمة صنعهما قنبلة بلاستيكية مزودة بجهاز توقيت وإخفائها في حقيبة ثم زرعها على رحلة لشركة طيران مالطا.

يشار إلى أن الذكرى السنوية الــــ 32 لتفجير لوكربي ستحل يوم الإثنين المقبل، فيما امتنع متحدث باسم وزارة العدل عن التعليق بشأن القضية التي سيتم الكشف عنها قريبا- حسب رويترز.

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