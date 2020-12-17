سهيل الغرياني: بعض الليبيين لو حضروا عهد الصحابة لطلبوا تسليم المدينة للمشركين

زعم سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، والمدير التنفيذي لقناة التناصح ذراع والده الإعلامية، والمتنقل في الإقامة ما بين اسطنبول ولندن، عبر حسابه على ”فيسبوك”، أن “بعض من يعيشون بيننا اليوم أراهم لو حضروا عهد الصحابة لطلبوا تسليم المدينة في غزوة الأحزاب لتمالئ المشركين عليهم”.

وكان «سهيل» قد صرح في وقت سابق قائلًا: “أنا سهيل الغرياني، مواطن ليبي، لا أثق البتة في المتصدرين للمشهد اليوم ممن يحسبهم الناس على الثورة ليكونوا وكلاء لي أكتب هذا من خلال ما أعرفه بيانا وإعذارا للغد ولن يعجب البعض لأن كلام الحق وجاع، وبعض الناس الباهية داسه ومتحملة ومش قادره تتكلم “، على حد قوله.