الانتهاء من ربط كوابل الألياف البصرية بين نسمة ومزدة وأبوالغرب

أعلنت بلدية نسمة انتهاء شركة هاتف ليبيا من عملية ربط كوابل الألياف البصرية بمساري «مزدة – نسمة» بطول 56 كيلومتر، و«مزدة – أبوالغرب» بطول 122 كيلومتر.

وأشارت البلدية أن المسارين جاهزين للربط وتشغيل خدمات الاتصالات عبرهما، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي 9 ديسمبر الجاري، كشفت البلدية عن تواصلها مع شركة ليبيانا للهاتف المحمول لإصلاح أعطال الشبكة بالمنطقة، ومعالجة ضعف تغطية الشبكة، ووعدت الشركة، في حينه، بإصلاح الخلل الفني خلال الأسبوع الجاري، بعد توفر قطع الغيار اللازمة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا