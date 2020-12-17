الحبيب الأمين: منذ وقت تخليت عن فكرة أن ليبيا بها دولة

اعتبر وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الأسبق، وسفير ليبيا السابق في مالطا، الحبيب الأمين، أنه منذ وقت تخلى عن فكرة أن ليبيا بها دولة تمثلها حكومة ومجالس.

وقال الأمين، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “منذ وقت تخليت عن فكرة أن ليبيا بها دولة تمثلها حكومة ومجالس وجنرال؛ لها حق إضاعة وقتي بمناقشة قراراتها المتصلة بالاقتصاد والتنمية وتحسين مستوى العيش ومكافحة الفساد”.

وأضاف “هذا الأمر جاء لسبب بسيط أنها جميعا ليست شرعية ولا تحسن غير تكريس السلطة وهدر الثروة، فكيف يمكن مناقشة غير ذي صفة وغير ذي جدوى!؟”.

وكان مجلس إدارة المصرف المركزي، قد قرر أمس الأربعاء تعديل سعر الصرف بواقع 4.48 دينار لكل دولار، وذلك لكافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية، مشيرا إلى أن العمل بهذا التعديل يبدأ اعتبارا من 3 يناير 2021.

وقال بيان صادر عن مجلس الإدارة: “أقر المجلس بالإجماع توصية اللجنة بتعديل قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة حقوق سحب خاصة لكل دينار أي ما يعادل 4.48 دينار للدولار وسريان هذا السعر على كافة أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية”.

وأضاف البيان “يبدأ العمل بذلك اعتبارا من الثالث من يناير 2021، وقد سادت روح التفاؤل والإيجابية وإعلاء مصلحة الوطن أعمال الاجتماع”.