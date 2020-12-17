نائب مدير مركز السكر طبرق: لدينا أكثر من 6 آلاف مريض

أخبار ليبيا24- خاص

قال نائب مدير مركز السكر والغدد الصماء في طبرق أحمد أزقيم لـ”أخبار ليبيا24″ لدينا 6049 مريض بداء السكر في المدينة.

وأضاف أزقيم أنه يتم من خلال المركز تقديم الخدمات الصحية إضافة إلى مرضى المناطق المجاورة، موضحًا أن خدماتهم تصل إلى أمساعد شرقاً والبيضاء وشحات غرباً وإلى الجغبوب جنوباً.

وتابع نائب مدير المركز :”لدينا ملفات لكل المرضى ونتواصل معهم بشكل دوري من خلال منظومة نوفر لهم العلاج اللازم من خلال التواصل مع المريض بإرسال رسالة نصية له ليأتي إلى المركز لاستلام علاجه بكل يسر وسهولة مجاناً”.

وأوضح أزقيم أن إجراءات تسجيل المريض هي شهادة ميلاد ورقم وطني وملف معلق و3 صور وتحليل السكر ورقم الهاتف.

وأشار إلى أن المركز العام الماضي ولديهم كادر وظيفي لعدد 63 موظف ما بين إدارة وتمريض، لافتًا إلى أن المبنى صغير ولا يفي بالأعمال الكبيرة التي يقوم بها المركز.

وأفاد نائب مدير المركز أن المبنى به 20 غرفة ما بين صيدلية ومعمل ومخازن وعيادات وكشف وسحب دم .

وأكد أزقيم أن لديهم نقص في الكادر الوظيفي كما أنهم يحتاجون إلى سيارة إسعاف وسيارة لنقل الأدوية، مناشدً بإصلاح الطريق المؤدي للمركز .