العليا لمكافحة كورونا: السماح بعودة النشاط الرياضي ولكن بشروط

اجتمعت اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا، أمس الأربعاء، بمقر رئاسة الأركان العامة بالرجمة برئاسة عبدالرازق الناظوري وعضوية سعد عقوب وزير الصحة بالحكومة الليبية “المؤقتة”.

وتناول الاجتماع العديد من النقاط أهمها، مناقشة موضوع اللقاح الخاص بكوفيد 19 والتأكيد على فتح اعتماد للمركز الوطني للأمراض لتوريد أول دفعة من اللقاح بعدد اثنين مليون جرعة، كما تناول الاجتماع موضوع الاكسجين في مراكز العزل والعمل على توفير الاحتياجات سواء من السوق الداخلي أو الخارجي، وموضوع تطوير مصانع الاكسجين وتركيب مصانع أخرى لسد الاحتياجات، وملف الخلل الموجود في شبكة الاكسجين بالمركز الطبي بنغازي والتأكيد على إتمام عملية الاصلاح في أسرع وقت.

وتم خلال الاجتماع تكليف اللجنة الطبية الاستشارية العليا بتقييم الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في المؤسسات التعليمة وإفادة اللجنة العليا عن مدى جاهزية هذه المؤسسات قبل البدء في الدراسة، كما اتفق المجتمعون على مخاطبة مجلس رئاسة الوزراء على ضرورة توفير كل الاحتياجات التي من شأنها الاخذ بكل التدابير الاحترازية الصادرة عن اللجنة الطبية الاستشارية فيما يخص فتح المؤسسات التعليمية وفي حالة عدم توفر كافة الاحتياجات التي تضمن سير العملية التعليمية وفقاً للتدابير الاحترازية فإن اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا سوف تضطر لإصدار تعليمات بخصوص اقفال المدارس.

كما قررت اللجنة العليا السماح بإعادة النشاط الرياضي في الصالات والملاعب الرياضية بشرط عدم حضور الجمهور والالتزام بالتدابير الاحترازية المنصوص عليها.