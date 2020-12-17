«بلدي مصراتة» يبحث أزمة نقص الأدوية والمعدات الطبية بالمراكز الصحية

بحث المجلس البلدي مصراتة أزمة نقص في الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية في المراكز الصحية.

جاء ذلك في اجتماع المجلس مع مديري المراكز، أمس الأربعاء، حيث تناولوا المشكلات والعراقيل التي تواجه العاملين في قطاع الصحة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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واتفق الحاضرون على تحديد يوم الأربعاء المقبل موعدا للقاء إدارة الخدمات الصحية، ومديري المراكز، ووحدات الرعاية الصحية؛ لوضع الحلول المناسبة لتلك المشكلة، بما يمكن من تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

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