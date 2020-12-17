أستاذ قانون: إعلان سعر الصرف أثبت أن دعوات الاقتتال مدفوعة الثمن

قال حسين سحيب أستاذ القانون، “اليوم فقط عند إعلان سعر الصرف الجديد أدرك الجميع أن التأجيج والتطبيل والدعوات غير المسؤولة على وسائل التواصل الاجتماعي للاقتتال ليست أمورا مجانية وإنما مدفوعة الثمن”.

وأضاف «سحيب» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن “اليوم يجب علينا أن ندفع من مدخراتنا و مرتباتنا الدين العام المتراكم الذي أنتجه الفساد الذي كنا ندعمه و نطبل له ظنا منا أن ما نقم به مجرد كلمة مجانية تقال على وسائل التواصل دون أن تكلفنا شيئا”.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة المصرف المركزي، كان قد قرر أمس الأربعاء، تعديل سعر الصرف بواقع 4.48 دينار لكل دولار، وذلك لكافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية، على أن يبدأ العمل بهذا التعديل اعتبارا من 3 يناير 2021.