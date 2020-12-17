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صرمان تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 909

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت لجنة الأزمات لمجابهة فيروس كورونا في صرمان، اليوم الخميس، عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالفيروس، وتماثل 12 حالة للشفاء.

وأوضحت اللجنة فى تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن فريق الرصد والتقصي و الإستجابة السريعة بلجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان استلمت نتائج ( 78 ) مسحة انفية .

وأشارت اللجنة إلى أن نتائج الفحص بينت إيجابية 7 حالات منهم ( 6 ) حالات جديدة و حالة مخالطة، لافتة إلى أنه لن يتم تسجيل حالات وفاة.

وأكدت اللجنة أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلدية بلغ 909 والوفيات 52 والحالات النشطة 193 و حالات الشفاء 664 حتى الآن.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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