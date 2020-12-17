دي مايو: نحن من دعمنا ترشيح ميلادينوف لشغل منصبه مبعوثًا إلى ليبيا

ليبيا – رحبت الخارجية الإيطالية بشكل كبير بالقرار الصادر عن مجلس الأمن القاضي بتعيين البلغاري “نيكولاي ملادينوف” مبعوثًا أمميًا جديدًا إلى ليبيا.

بيان صادر عن الوزير “لويجي دي مايو” تابعته صحيفة المرصد أكد أن ترشيح وزير خارجية بلغاريا الأسبق لهذا المنصب جاء بدعم قوي من إيطاليا التي روجت له مع شركائها الدوليين الرئيسيين مشددا على دعم إيطاليا الكامل لعمل الأمم المتحدة وبعثتها إلى ليبيا.

وجدد “دي مايو” في البيان التزام بلاده التام بالعمليات الهادفة بشكل أساسي لتحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا معربا عن تقديره الشديد للالتزام الذي قدمته المبعوثة الأممية بالإنابة “ستيفاني ويليامز” التي سمحت مهنيتها بإحراز تقدم مهم بشأن الحوار الليبي الداخلي على حد تعبيره.

ترجمة المرصد – خاص

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