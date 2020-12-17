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علي السعيدي: الحوارات المنعقدة حاليًا لن تنجح

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو مجلس النواب، علي السعيدي القايدي، إن الحوارات، المنعقدة حاليًا برعاية البعثة الأممية في ليبيا؛ لن تضيف شيئًا، ولن ينجم عنها أي حلّ ينهي الأزمة، حسب قوله.

وأضاف “السعيدي” في تصريحات خاصة لـ”218″: المسار الاقتصاد كان أفضل مسار، وأغلب الأعضاء كان قلبهم على الوطن، لكن البعثة تجاهلت هذا المسار ، وذهبت إلى توحيد سعر الصرف الذي تم إقراره اليوم والذي يذهب بالبلاد إلى المجهول، دون النظر في رفع مرتبات المواطن، حيث صار دخل الشخص المتقاعد مائة دولار فقط شهريًا.

وطالب “السعيدي” كافة أفراد الشعب الخروج إلى الميادين والعصيان العام والمطالبة بانتخابات كل الأجسام الموجودة حاليًا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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