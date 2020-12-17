بدر العقيبي: قرار تعديل سعر الصرف “متعجّل وفردي”

أعرب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، بدر العقيبي، عن رفضه القرار الصادر عن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والقاضي بتعديل سعر الصرف .

ووصف “العقيبي”، في تصريح تلقت “218” نسخة منه، القرار بـ “المتعجّل والفردي”.

وقال إن القرار يصبّ في مصلحة المصرف المركزي فقط، حتى يغطي العجز، دون تقدير عواقب القرار على الاقتصاد الوطني ومستوى دخل المواطن، وانخفاض القيمة الفعلية للمرتبات .

وبيّن “العقيبي” أن مجلس النواب قرر تشكيل لجنة برلمانية وفنية لوضع حزمة كاملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجذرية إضافة إلى السياسة النقدية الجديدة للمصرف، ومنها رفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين واستبدال دعم الوقود بدعم نقدي مباشر لكل عائلة.

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