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“سرت”.. مبادرة لنبذ خطاب الكراهية وبحث آليات مواجهتها

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتضنت جامعة “سرت”، أمس الأربعاء، الجلسة الحوارية الثالثة، ضمن المبادرة الإعلامية التوعوية؛ التي أطلقها الإعلامي، يونس عبد السلام، تحت عنوان “خطاب الكراهية وآليات المعالجة”.

وشهدت المبادرة، التي أقيمت تحت رعاية منظمة “مسارات للسلام والتنمية”، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا؛ حضور عدد من المحامين والحقوقيين والأساتذة الجامعيين، وخلصت إلى جملة من مقترحات الحلول، التي تنشر في دليل خاص نهاية الشهر الجاري لتجنب خطاب الكراهية.

وأكد المشاركون، في ختام الفعالية، على ضرورة استمرار مثل هذه الندوات والأنشطة التوعوية؛ من أجل نبذ خطاب الكراهية والتعصّب وبثّ خطاب التسامح، وتعزيز الحوار، واحترام الآخر، ودعم مجالات السلام والتعايش.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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