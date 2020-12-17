الآغا: سيتم خفض سعر الصرف تدريجًيا خلال مدد زمنية ليست بالطويلة للوصول إلى السعر النهائي

ليبيا – اعتبر رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي في بنغازي رمزي الآغا أن صياغة البيان بشأن تعديل سعر الصرف كانت بعيدة عن روح التفاؤل والايجابية لدى المواطن والذي قد شابه الغموض والظلامية.

الآغا قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسيوك”: إنه بحسب معلوماته التي استمدها من خلال نقاشاته مع علي الحبري الأيام الماضية حول آلية التعديل والخطة المعتمدة، فإن السعر 4.48 هو سعر البداية، وأنه سيتم خفضه تدريجيًا خلال مدد زمنية ليست بالطويلة، وفق إجراءات ومتابعة للوصول إلى السعر النهائي.

وكشف أنه سيتم ضخ العملة لجميع المصارف بدون قيود تعجيزية، تمكن المصارف من فتح الاعتمادات وبيع العملة للاغراض الشخصية بكل سهولة ويسر.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية