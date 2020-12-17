أنباء عن مقتل شخصين في اشتباكات بمدينة طبرق

أفادت مصادر صحفية، الخميس، بمقتل شخصين جراء اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في طبرق .

وأوضحت المصادر، أن نزاعاً مسلحاً نشب بين عائلتين على خلفية رغبة كل طرف الحصول على منصب مدير الضمان الاجتماعي.

وكان مصدر أمني، قد أكد أن كتيبة مكافحة الشغب توجهت إلى مدينة طبرق لإحلال الأمن فيها، وذلك بعد حدوث تبادل لإطلاق النار بجميع أنواع الأسلحة، مع ضرب بالقنابل أمام مقر الضمان الاجتماعي بالمدخل الغربي للمدينة.

وكشف المصدر عن تخوفات أهل المدينة من أن يتطور النزاع بشكل خطير ويناشدون الجهات المسؤولة بضرورة التحرك الفوري خاصة بعد وقوع قتلى، فيما لم تعلن أي جهة في المجلس البلدي طبرق أو في وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة،عن أي إجراءات بشأن ما يحدث في المدينة .

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