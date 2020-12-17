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السفير الأمريكي لـ باشاغا: المسارات السياسية هي الطريق لدعم الاستقرار في ليبيا وتجنب التصعيد

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا أمس الأربعاء بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”.

اللقاء تركز وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على مناقشة آفاق التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في المجال الأمني، وكذلك استعراض الوضع الأمني والسياسي في ظل التطورات الأخيرة ومناقشة مخرجات حوار 5+5 الذي عُقد في مدينة غدامس خلال المدة الماضية.

وأكد المجتمعون على أن المسارات السياسية هي الطريق لدعم الاستقرار في ليبيا وتجنب ما وصفوه “بالتصعيد العسكري”، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام التي تخدم البلدين.

وحضر اللقاء آمر غرفة العمليات الميدانية التابعة للرئاسي ورئيس لجنة “5+5” أحمد أبوشحمة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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