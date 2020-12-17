اقتصاد الوفاق تبحث مع الكوميسا مشروع «صوت 50 مليون امرأة افريقية»

عقدت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، اجتماعا عبر تقنية الفيديو، مع منظمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا) الثلاثاء الماضي الموافق 15/12/2020 م لمناقشة مشروع صوت خمسون مليون امرأة إفريقية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المشروع الذي تنفذه المنظمة والذي يهدف إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في 38 دولة افريقية ويموله بنك التنمية الافريقي وآلية عمله من خلال منصة إلكترونية تتيح لسيدات ورائدات الأعمال سهولة عملية التواصل من أجل الوصول إلى المعلومات الخاصة بالخدمات الاقتصادية والمالية للمشاريع المراد تنفذيها.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل فريق عمل يضم كافة المؤسسات الحكومية ذات الاختصاص ومندوبين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ذات علاقة بطبيعة عمل المشروع والذي سوف يتولى جمع البيانات والمعلومات التي تحتاجها سيدات ورائدات الأعمال وتحميلها على المنصة الإلكترونية بشكل يساهم في تنمية المشاريع الخاصة بهن وإيجاد أسواق جديدة لمنتجاتهن.