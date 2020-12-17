سقوط 4 قتلى في مواجهات قبلية بطبرق وتفجير مبنى بكمبوت

أفادت مصادر مطلعة، أن مدينة طبرق شهدت، مواجهات مسلحة بين شباب من قبيلة القطعان وشباب من بيت مريم (قبيلة العبيدات).

وأكدت المصادر، أن المواجهات المسلحة، وقعت بسبب قرار تكليف شخص من بيت مريم في منصب مدير لإدارة الضمان الاجتماعي فرع طبرق، بديلاً عن مديره الحالي من قبيلة القطعان، وإصرار أفراد من القبيلتين على فرض ابن قبيلتهم.

وتابعت المصادر؛ أن ” أفراد قبيلة «القطعان» أغلقوا مقر الضمان في طبرق، وتوجه أفراد من القبيلة الأخرى لافتتاح مقر جديد للمدير الجديد في منطقة كمبوت (قرية صغيرة)”، مردفة أن “فجر اليوم الخميس، تم تفجير المقر الأمر الذي أشعل فتيل المواجهات المسلحة بين أفراد القبيلتين”.

وبينت المصادر، أن المواجهات المسلحة خلفت “4 ضحايا و أكثر من 20 جريح في صراع قبلي حول منصب مدير مكتب الضمان الاجتماعي في منطقة كمبوت 30 كيلو متر شرق طبرق”.

وختمت المصادر، موضحة أن “الضحايا هم «1- عمران محمد امدلاله قطعاني»، « 2 عبدالكريم دايل القطعاني»، «3 حسين عبدالسلام بوفليقه مريمي»، « 4- محمد عاشور بولحكومه مريمي»”.