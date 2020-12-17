السراج: الوقت بات مناسباً لوضع خارطة طريق الاصلاح الاقتصادي

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، صباح اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة طرابلس، اجتماعاً مع وزير المالية المفوض فرج بومطاري، ووكيل وزارة التخطيط محمد الزيداني، ووكيل وزارة الاقتصاد رجب خليل.

وتحدث السراج في بداية الاجتماع، معبرًا عن ارتياحه لالتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعد انتظار دام لسنوات، ليستجيب لمطلب توحيد سعر صرف الدينار.

وخلص السراج، إلى أن الوقت بات مناسباً لوضع خارطة طريق لاستئناف تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي على أرضية صلبة، حيث اعتبر أن توحيد سعر الصرف “الذي أقر يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 ” من أهم مقومات نجاحه.

وتناول الاجتماع أثر هذا التوضيح معالم ومراحل خارطة طريق للوصول إلى الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي المنشود، مع ضمان حاجات المواطن الأساسية وفي مقدمتها الأمن الغذائي والدوائي.