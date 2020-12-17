«السراج»: توحيد سعر الصرف ركيزة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها منذ 2018

أعلنت حكومة الوفاق، أن فايز السراج، بحث مع وزير ماليته فرج بومطاري ووكيل التخطيط محمد الزيداني، ووكيل الاقتصاد رجب خليل، ما وصفته بـ “خارطة طريق للوصول إلى الاستقرار المالي والاقتصادي”.

وأوضح حساب الوفاق على فيسبوك، في إيجاز صحفي، أن اجتماع «السراج» تناول مسألة توحيد سعر صرف الدينار، مؤكدًا أن هذا القرار “ركيزة الإصلاحات الاقتصادية” التي انتهجتها في أكتوبر 2018، لتصحيح ومعالجة التشوهات في الوضعين النقدي والاقتصادي”، على حد وصفه

وأوضح الإيجاز، أن السراج أكد على أن الوقت بات مناسباً لوضع خارطة طريق لاستئناف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على أرضية صلبة”، على حد تعبيره.