السراج يرحب بالتئام «المركزي» وتوحيد سعر صرف الدينار

عبر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عن ارتياحه لالتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بعد انتظار دام لسنوات، ليستجيب إلى «مطلب كان ملحا بتوحيد سعر صرف الدينار».

جاء ذلك خلال اجتماع السراج صباح اليوم الخميس، في مكتبه بالعاصمة طرابلس، مع وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري، ووكيل وزارة التخطيط محمد الزيداني، ووكيل وزارة الاقتصاد رجب خليل، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال إن القرار يعد «ركيزة الإصلاحات الاقتصادية التي سبق أن أعلنها، واعتمدت في سبتمبر العام 2018، ثم بدأت الحكومة انتهاج هذا المسار في أكتوبر من نفس العام، ويستهدف تصحيح ومعالجة التشوهات في الوضعين النقدي والاقتصادي، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة الآثار المترتبة على تنفيذه».

السراج: توحيد سعر الصرف من مقومات الإصلاح الاقتصادي

وأمس الأربعاء، أقر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بالإجماع، تعديل سعر صرف الدينار الليبي، ليصبح بـ 0.1555 مقابل حقوق السحب الخاصة، أي يعادل الدولار 4.48 دينار، وذلك ابتداء من الثالث من يناير 2021.

وأضاف السراج أن الوقت بات مناسبا «لوضع خارطة طريق لاستئناف تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي على أرضية صلبة، حيث يعد توحيد سعر الصرف من أهم مقومات نجاحه».

وتناول الاجتماع معالم ومراحل خارطة طريق للوصول إلى «الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي المنشود، مع ضمان حاجات المواطن الأساسية وفي مقدمتها الأمن الغذائي والدوائي».

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