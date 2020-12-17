“نيويورك تايمز”: أمريكا توجّه اتهامات لعميل استخبارات ليبي في “لوكيربي”

تخطط وزارة العدل الأمريكية، برئاسة المدعي العام، وليام بار، لتوجيه اتهامات جنائية في الأيام المقبلة ضد مشتبه به آخر في حادث لوكربي، وهو خبير متفجرات ليبي يدعى أبو عجيلة مسعود، وذلك تزامنًا مع الذكرى السنوية الـ32 للتفجير.

ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن مصادر مطلعة أكدت أن المكان الدقيق لـ”مسعود” غير معروف، وفي وقت من الأوقات، حيث سُجن في ليبيا لارتكاب جرائم غير ذات صلة، فيما رفض متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية التعليق.

وكان المدعي العام ويليام بار يقضي مهمته الوظيفية الأولى عندما تم توجيه الاتهام إلى اثنين من مسؤولي المخابرات الليبية في تفجير عام 1988 لطائرة أمريكية فوق لوكربي في اسكتلندا، مما أسفر عن مقتل 270 شخصًا، من بينهم 189 أمريكيًا.

وقال “بار” عندما أعلن عن الاتهامات في عام 1991: هذا التحقيق يبعث برسالة قوية. لدينا العزم والقدرة على تعقب المسؤولين عن الإرهاب ضد الأمريكيين، بغض النظر عن المدة التي يستغرقها ذلك. يغادر بار منصبه قبل احتفالات أعياد الميلاد بحسب الرئيس الأمريكي.

اعتمدت القضية المرفوعة ضد مسعود جزئيا على عمل الصحفي كين دورنشتاين، الذي كان يعمل ضمن برنامج “فرونت لاين” لشبكة “بي بي إس” عندما بدأ تحقيقه الشامل في التفجير، وكان شقيقه ديفيد من بين القتلى على متن الطائرة “بان آم الرحلة 103”.

وقد كان هذا التفجير هو أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ بريطانيا وضربة موجعة للولايات المتحدة جاءت في ظل تراجع علاقاتها مع ليبيا بشكل حاد.

وجاء ذلك بعد أمر من الرئيس رونالد ريغان، بشن غارات جوية على ليبيا قبل ذلك بعامين، ردا على قصف ملهى ليلي ألماني يتردد عليه أفراد القوات المسلحة الأمريكية. خلصت السلطات الأمريكية إلى أن تفجير طائرة بان أمريكان كان ردا ليبيا.

وقد اقترب “دورنشتاين”، من مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2012 بمعلومات جديدة عن “مسعود”، وهو عميل مخابرات ليبي سابق غامض بدا أنه لعب دورًا حاسمًا في التفجير.

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