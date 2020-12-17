السوق الموازية: ارتفاع كبير في أسعار العملات الدولية أمام الدينار

ارتفعت العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية أمام الدينار، اليوم الخميس، بشكل ملحوظ، مقارنة بالأسعار مسجلة خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وزاد الدولار 49 قرشا إلى 5.91 دينار، مقابل 5.42 دينار، وصعد اليورو 65 قرشا إلى 7.20 دينار من 6.55 دينار، والجنيه الاسترليني 80 قرشا إلى 8 دنانير من 7.20 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

وكذلك ارتفعت العملتان التركية والتونسية، إذ سجلت الليرة 0.77 دينار، مقابل 0.70 دينار أمس، وبيع الدينار التونسي بـ 2.22 دينار، مقابل دينارين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا