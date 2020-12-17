سحيب: إعلان سعر الصرف جعل الجميع يدرك أن دعوات الاقتتال ليست مجانية و إنما مدفوعة الثمن

عقب أستاذ القانون حسين سحيب، اليوم على إعلان المصرف المركزي لتوحيد سعر الصرف قائلا: إن إعلان سعر الصرف الجديد جعل الجميع يدرك أن التأجيج والتطبيل والدعوات غير المسؤولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاقتتال ليست أمورا مجانية و إنما مدفوعة الثمن.

وأضاف سحيب في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المواطنين سيدفعون مدخراتهم ومرتباتهم لسداد الدين العام المتراكم الذي أنتجه الفساد الذي كان يتم دعمه ظنا أنها كلمات لا تكلف شئ.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة المصرف المركزي، كان قد قرر أمس الأربعاء، تعديل سعر الصرف بواقع 4.48 دينار لكل دولار، وذلك لكافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية، على أن يبدأ العمل بهذا التعديل اعتبارا من 3 يناير 2021.

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