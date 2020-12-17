بلدي مصراتة يبحث اسباب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية بالبلدية

عقد عميد بلدية مصراتة اجتماعا مع لجنة الصحة بالمجلس البلدي لمناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المراكز والوحدات الصحية، و نقص الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم تحديد يوم الأربعاء القادم للقاء إدارة الخدمات الصحية، ومديري المراكز، ووحدات الرعاية الصحية، لوضع الحلول المناسبة للعراقيل التي تواجه تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين .

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