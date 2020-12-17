المغرب يؤكد دعمه لجهود الأمم المتحدة في ليبيا

قال وزير الدفاع الوطني المغربي، عبد اللطيف لوديي، إن المملكة المغربية تدعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي؛ من أجل استقرار ليبيا وسلامتها الإقليمية.

جاء تصريح الوزير المغربي حول ليبيا، في كلمة له، ألقاها خلال الاجتماع الافتراضي لمبادرة “5+5″، والتي تضمّ في عضويتها، دول البحر المتوسط في قارتي أفريقيا وأوروبا، بحضور ليبيا .

وجدّدت الدول الأعضاء في مبادرة الدفاع “5 +5″، خلال الاجتماع الـ 16، تأكيدها على تعزيز التعاون الأمني في منطقة غرب المتوسط ومعالجة المخاوف المشتركة في مجال الدفاع.

يشار إلى أن المغرب استضاف محادثات في “طنجة”، خلال الفترة ما بين 23 و28 من شهر نوفمبر الماضي، شارك فيها 123 نائبًا من مجلس النواب الليبي؛ بهدف العمل على إنهاء الأزمة الليبية.

واستضاف المغرب ثلاث جلسات للحوار الليبي في “بوزنيقة” قرب “الرباط”، في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر، وأسفرت تلك الجلسات عن تفاهمات مهمّة، بحسب المشاركين من الأطراف المختلفة والأطياف المتنافسة، خاصة فيما يتعلق بالاتفاقات بشأن التعيينات للمناصب القيادية السيادية.

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