الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 13 حالة وفاة و 706 إصابات جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الخميس، عن تسجيل 13 حالة وفاة و 706 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ليبيا، وتماثل 511 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (4943) عينة وبعد فحصها تبين سلبية ( 4237 ) عينة وإيجابية (706) عينة منهم ( 549 ) لحالة جديدة و ( 157) حالة مخالطة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 93283، وحالات الوفاة 1337 حالة حتى الآن .

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