باشاغا يستقبل عدد من عمداء بلديات الجنوب

استقبل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، صباح اليوم الخميس، مع عدد من عمداء بلديات الجنوب.

وتم خلال اللقاء استعراض الأوضاع الأمنية داخل هذه البلديات، والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه مديريات الأمن والأجهزة الأمنية العاملة بها وكيفية دعمها لإنجاح سير العمل في حفظ الأمن داخل هذه المناطق، ومناقشة عدد من القضايا الأخرى التي تهم بلديات الجنوب.

وأستمع باشاغا لشروح وافية من قبل عمداء هذه البلديات حول سير العمل والصعوبات والعراقيل التي تواجهها، وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها.