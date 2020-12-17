رئيس الحكومة الإيطالية ووزير خارجيته يتوجهان لبنغازي لتحرير الصيادين

يتوجه رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، ووزير خارجيته، لويجي دي مايو، حاليًا إلى مدينة بنغازي؛ في محاولة لإخلاء سبيل مواطنيهما المحتجزين فيها منذ مطلع سبتمبر الماضي، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية.

وجدّد “دي مايو”، أمس الأربعاء، التأكيد على مواصلة الجهود؛ للإفراج عن الصيادين الصقليين قائلاً: لم أنس صيادينا في ليبيا، نحن نبذل قصارى جهدنا.. وسنواصل العمل.

من جهة أخرى، كشف نائب وزير الخارجية الإيطالي، مانليو دي ستيفانو، قبل يومين، عن جهود أجهزة المخابرات الإيطالية، ودول أخرى في إيجاد حلّ لمشكلة الصيادين الصقليين المُحتجزين في بنغازي.

يشار إلى أن البحارة المحتجزين في ليبيا، البالغ عددهم 18 صيادًا، يعودون إلى أسطول صيد بلدة “ماتزارا ديل فاللو”، في صقلية، و قد تم احتجازهم من قبل قوات الجيش الوطني، مع زورقيهم منذ أكثر من مائة يوم، بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.

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