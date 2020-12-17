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عاجل// مصادرنا: وليامز تعقد جلسة للحوار السياسي دون جدول أعمال

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد مصدر بلجنة الحوار السياسي، اليوم الخميس في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″، أن عقد المبعوثة الأممية للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، جلسة للحوار السياسي دون جدول أعمال عبث بعقول الليبيين.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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