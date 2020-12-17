بعد زيارة “كونتي ودي مايو” لبنغازي .. البحارة الإيطاليون “طلقاء”

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الخميس، الإفراج عن الصيادين الصقليين المحتجزين في مدينة بنغازي، وذلك بعد لقاء بين رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ودي مايو، مع القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، بمقر القيادة العامة للجيش في الرجمة.

وكتب وزير الخارجية الإيطالي على صفحته الرسمية في “فيس بوك”: صيادونا طلقاء، في غضون ساعات قليلة سيتمكنون من معانقة عائلاتهم وأحبائهم.

وأضاف: الحكومة الإيطالية ستواصل دعمها الثابت لعملية تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأردف: هذا ما كررته أنا ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي، أمام “حفتر”، خلال اجتماعنا في بنغازي… عاشت إيطاليا.

وكان احتجاز البحارة لفترة طويلة مصدر إحراج سياسي للحكومة الإيطالية، إذ اتهم منتقدون الوزراء بالتقاعس عن أداء مهامهم، ووُجهت اتهامات للبحارة، ومن بينهم مواطنون إيطاليون وتونسيون، بالعمل في المياه الإقليمية الليبية، في حين ترفض إيطاليا هذه الاتهامات.

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