سفير ألمانيا يرحب بتوحيد سعر صرف الدينار الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 December, 2020

رحب سفير ألمانيا لدى ليبيا اوليفر اوفكز باجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والقرار المتخذ لتوحيد سعر صرف الدينار الليبي.

وقال سفير ألمانيا لدى ليبيا في تغريدة له بموقع “تويتر” “نرحب باجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والقرار المتخذ لتوحيد سعر صرف الدينار الليبي” معتبرا الأمر مهما لتحقيق الإستقرار في الاقتصاد الليبي وتقريب المؤسسات المنقسمة” معربا عن أمله في أن يتم تنفيذ هذا الامر بطريقة سلسة وخالٍية من أي قيود”.

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وعقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أمس الاربعاء اجتماعه الأول لعام 2020 لمناقشة التقرير المقدم من اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي.

وقد أقر المجلس بالإجماع توصية اللجنة بتعديل قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 0.1555 وحدة حقوق سحب خاصة لكل دينار أي ما يعادل 4.48 دينار للدولار، وسريان هذا السعر على كافة أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية. على ان يبدأ العمل بذلك اعتبارا من الثالث من يناير 2021.