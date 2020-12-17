الفرجاني: تركيا مستمرة في تحدي قرارات المجتمع الدولي بدعم المليشيات التابعة للوفاق

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي ناصف الفرجاني إن تركيا لم تنتظر نتائج الحوار الليبي، بل واصلت استعدادها خلال الأيام الماضية بنقل أسلحة نوعية متطورة منها المدفعية الموجهة، وتجهيز قاعدة الوطية بشتى أنواع التقنيات العسكرية وطائرات إف 16.

الفرجاني وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أشار إلى الأطماع التركية في السيطرة على أقصى الجنوب الليبي، بعد التحشييد في قاعدة الوطية ونقل طائرات حديثة تهدف للوصول إلى أقصى مدن الجنوب مع الحدود التشادية السودانية.

وتابع أن تركيا مستمرة في تحدي قرارات المجتمع الدولي بالإعلان رسميًا على لسان وزيري الخارجية والدفاع بالاستمرار في دعم المليشيات التابعة للوفاق، وإجراء تدريبات في مجالات عسكرية مختلفة.

الفرجاني لفت أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل على توطين قواته في ليبيا، من خلال فرض واقع سياسي على البلاد، والعمل على تغيير الديمغرافيا لتأمين السيطرة على المناطق في الغرب الليبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية