ليبيا الان

المصباحي: تركيا تستعد لمعركة كبرى ضد الجيش واحتلال كافة المدن من خلال مناوراتها في الخمس

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

 ليبيا –  أكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي أن ما يحدث الآن من مناورات عسكرية تركية في الخمس، وهبوط العديد من طائرات الشحن في الوطية ومصراتة، استعداد لمعركة كبرى ضد الجيش واحتلال كافة المدن.

المصباحي وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أوضح أن تركيا جمعت أعضاء الوفاق خلال الأيام الماضية في إسطنبول لتوحيد صفوف المليشيات من أجل حرب مقبلة.

ونبه إلى تحركات وزير دفاع فائز السراج نحو قطر وتركيا، لعقد اتفاقيات من أجل جلب السلاح والعتاد والاستعداد لخرق مسار (5+5).

ولفت إلى أن تركيا كانت تهدف من المبادرات المختلفة إلى كسب الوقت لإعادة حشد قواتها في ليبيا.

المصباحي شدد على أن تركيا جاءت لاحتلال ليبيا والبقاء، لجعلها نقطة انطلاق لتهديد وابتزاز أوروبا بالإرهابيين واللاجئين القادمين من أفريقيا.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك