شركة الكهرباء تعلن إجمالي سرقات الأسلاك خلال أسبوع

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 December, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تسجيل خمس عمليات سرقة لأسلاك كهربائية في مناطق مختلفة خلال هذا الاسبوع.

وأكدت الشركة سرقة أسلاك ضغط عالي على خط الوسط 30 العامرية مسافة 300 متر بدائرة شمال الغزيزية ما أدى لجعل 3 محولات بدون تغذية كما جرى سرقة أسلاك ضغطعالي على خط نقل الحشان 1 من الحشان 2 مسافة 3000متر بدائرة توزيع السواني ما أدى لجعل 25 محول ومحطة أرضية بدون تغذية.

وبينت الشرطة أنه جرى سرقة أسلاك ضغط عالي خط اتجاه الحشان 2 فرعية الاعتر مسافة 300 متر بدائرة توزيع السواني ما أدى لجعل محطتين أرضيتين بدون تغذية بالإضافة لسرقة أسلاك ضغط عالي خط الاصفاح 30 السواني مسافة 750متر دائرة توزيع السواني ما أدى لجعل محول واحد ومحطة أرضية بدون تغذية كما تمت سرقة أسلاك خط الوادي من 30 التصنيع مسافة 500 متر دائرة توزيع كعام ما أدى لفصل التغذية عن عدد من المساكن.