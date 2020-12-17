يونس: نسبة المسجلين في بلديات جالو وأوجلة واجخرة ممتازة مقارنة بعدد السكان

كشف الناطق باسم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة الليبية، خالد يونس، عن أن عدد المسجلين ببلديات جالو وأوجلة واجخرة تجاوز الـ13 ألفا، وهي نسبة قال إنها ممتازة جدا مقارنة بعدد السكان بهذه البلديات.

مشيرا في إيجاز صحفي إلى أن فترة التسجيل قد انتهت، وخلال الأسبوع القادم سيتاح للمرشحين القيام بحملتهم الانتخابية.

وأضاف يونس، أن اللجنة قد أعلنت عن 15 بلدية مستهدفة ضمن خطة اللجنة للانتخابات البلدية، وأن باب تسجيل الناخبين سيفتح الأيام القادمة ببلديات القبة وامساعد وبئر الأشهب وجردس العبيد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا