الرئاسة الإيطالية تعلق على الإفراج عن صيادين صقليين كانوا محتجزين بليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 December, 2020

أعلنت رئاسة الجمهورية الايطالية أن الرئيس سيرجو ماتاريلا تلقى “بارتياح كبير من رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي نبأ الإفراج عن صيادينا المحتجزين في ليبيا”.

واشارت رئاسة الجمهورية إلى أن رأس الدولة أعرب عن “تقديره لوزارة الخارجية وأجهزة المخابرات والأمن الايطالية على جهودها لتحقيق هذه النتيجة الايجابية” بحسب وكالة آكي.

وجرى الإفراج عن الصيادين، الذي احتجزتهم السلطات في بنغازي منذ بداية سبتمبر الماضي، في أعقاب لقاء جرى في وقت سابق اليوم الخميس بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية مع القائد العام لـ”الجيش الوطني الليبي” خليفة حفتر بمقر القيادة العامة في الرجمة.

الصيادون الـ18، ثمانية منهم يحملون الجنسية الايطالية وست التونسية إضافة إلى إندونيسيين اثنين وسنغاليين، كانوا على متن زورقي صيد لبلدة ماتزارا ديل فاللو الصقلية، اعترضتهم دوريات بحرية تابعة للجيش الوطني أثناء رحلة صيد قبالة المياه الليبية.