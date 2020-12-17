الحكومة الإيطالية تؤكد الإفراج عن صياديها في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 December, 2020

أكد رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ما تناقلتها وكالات أنباء محلية، الإفراج عن 18 صياداً من صقلية احتجزوا في ليبيا منذ سبتمبر الماضي.

ونشر كونتي صورة للصيادين في تغريدة على تويتر أرفقها بعبارة “مرحبا بكم في بلادكم”. كما أكد وزير الخارجية لويجي دي مايو الإفراج عبر صفحته على فيسبوك بعبارة “صيادونا أحرار”.

وكان الصيادون الذين يحمل بعضهم جنسيات أخرى غير إيطالية قد احتجزوا في سبتمبر الماضي عندما دخلوا المياه الاقليمية الليبية وفي منطقة يعتبرها الجيش الليبي منطقة عسكرية.