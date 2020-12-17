اختتام ورشة تدريبية بمفوضية الانتخابات بعنوان : الرجل الحليف 

اختتمت بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمس ورشة تدريبية نفذتها إدارة التوعية والتواصل بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية، تحت عنوان، الرجل الحليف.

وتناولت الورشة التي استمرت فعالياتها 3 أيام بمشاركة مديري إدارات ومكاتب المفوضية ورؤساء أقسامها، تناولت كيفية إشراك المرأة في الأدوار القيادية، والمشاركة بين الجنسين في الوصول إلى تحقيق الريادة الوظيفية، وخلق بيئة مهنية سليمة خالية من العوائق.

وتضمن اليوم الختامي نشاطات تدريبية نفذها المشاركون، فضلا عن توزيع شهادات المشاركة.

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