الصلح: تحديد صرف الدينار بـ4.48 سعر غير عادل

ليبيا – قال الخبير الاقتصادي الليبي علي الصّلح إن تحديد سعر الصرف يتم وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن الغرض الأساسي من تحديد سعر الصرف هو استقرار الأسعار والمحافظة على مستويات المعيشة وتحسينها ومعالجة الميزان.

الصلح وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الخميس لفت إلى أن تقليص عرض النقود يتم عبر قنوات أخرى، مثل سوق الأوراق المالية وأسعار الفائدة، مؤكدًا هذه هي المعالجة الحقيقية للخلل الهيكلي القائم منذ فترة في الاقتصاد الليبي.

وأكد الصلح أن تحديد صرف الدينار بـ4.48 سعر غير عادل؛ لأنه يعتمد على عناصر إضافية منها زيادة عرض النقود، وقد كان من الممكن استخدام أدوات أخرى مثل أسعار الفائدة والضرائب لتقليص حجم المعروض النقدي الذي تسبب في التضخم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية