داخلية الوفاق تبحث تأمين المرافق الحيوية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 December, 2020

عقد مساعد وكيل وزير الداخلية للشؤون الأمنية عميد محمد المداغي اليوم الخميس اجتماعا أمني ضم كلا من مدراء أمن “طرابلس، تاجوراء، جنزور، الجفارة” بحضور مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة ومساعد مدير الإدارة العامة للدعم المركزي لبحث تشديد عمليات الحراسة وتأمين الأهداف الحيوية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الإجتماع الذي عقد بديوان وزارة الداخلية مناقشة تنفيذ تعليمات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا القاضية باتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية وتشديد أعمال الحراسة وتأمين المرافق والأهداف الحيوية ومقار مؤسسات الدولة.

وجرى أيضا خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية بمناطق طوق العاصمة طرابلس والوقوف على أهم المتطلبات والاحتياجات الأمنية، وحلحلة كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل الأمني بها، وتذليل الصعاب أمام كافة المؤسسات من أجل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتفعيل دور الأجهزة الأمنية، ووضع خطة أمنية مشتركة لتأمين طوق العاصمة طرابلس.

وشدد المداغي على ضرورة الرفع من الحس الأمني واليقضة للأعضاء المكلفين من قبل المكونات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في تأمين وحماية وحراسة هذه المرافق والمؤسسات.

وطالب مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية بضرورة متابعة هذه الأعمال من خلال جولات تفتشية على مدار 24 ساعة، من أجل ترسيخ مفاهم الأمن الشامل والابلاغ الفوري عن كل ما يخل بالنظام والأمن العام.